Россиян предупредили о мошенничествах с «выгодными мобильными тарифами»

В «Билайне» рассказали о новом виде мошенничества, когда злоумышленники представляются операторами связи и предлагают клиентам мобильные тарифы со скидкой. Они просят перевести деньги за «гарантию подключения» в течение определённого времени. Чтобы избежать обмана, пользователям советуют проверять информацию о тарифах на официальных сайтах операторов.

По информации пресс-службы компании, один из мошенников позвонил клиенту и предложил подключить тариф со скидкой в 50%. Однако затем он попросил перевести деньги сразу за два месяца, и после этого тариф так и не был подключён.

Из-за роста мошеннических схем некоторые операторы связи начали внедрять новые меры защиты для своих клиентов. Эти решения помогают блокировать нежелательные звонки или разрывают соединение во время разговора, анализируя его с помощью нейросетей. В компаниях отмечают, что количество таких звонков увеличилось на 30% за последние полгода.