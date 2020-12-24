Россиян предупредили о мошенничестве на фоне возврата денег за Cyberpunk 2077

По словам контент-аналитика "Лаборатории Касперского" Татьяны Сидориной, начиная с 18 декабря специалисты начали замечать подозрительный сайты с упоминанием слова cyberpunk2077 и refund (возврат).

”Эти страницы не работали полноценно, на них была только "заглушка". Такие сайты-заглушки злоумышленникам обычно нужны для резерва: когда блокируют один ресурс, они активируют другой”, — поделилась специалист. В то же время, россиянам рекомендовали быть осторожными и внимательно проверять сообщения с чрезвычайно щедрыми предложениями крупных выплат и возврата денег.

По словам замруководителя отдела мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности CERT Яроcлава Каргалева, пользователи могут начать получать таргетированную рассылку писем с просьбой выслать платежные данные, с которых происходила оплата игры, для возврата средств. Помимо прочего, злоумышленники могут отправлять от имени CD Projekt RED документы, якобы необходимые для возврата денег, которые на деле заражают устройство вирусами.