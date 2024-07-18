Россиян предупредили о мошенниках под видом «боссов»

В России каждая пятая хакерская атака типа FakeBoss, когда злоумышленники выдают себя за высокопоставленных сотрудников компаний, приводит к успеху. Об этом сообщил Максим Акимов, руководитель киберразведки SOC CyberART в компании Innostage.

С начала 2024 года количество подобных атак в России выросло на около 30% по сравнению с предыдущим годом, по данным Innostage. Хакеры общаются с сотрудниками через мессенджеры или электронную почту, представляясь руководителями компаний, и убеждают их открыть вредоносные файлы или ссылки, либо раскрывать конфиденциальную информацию.

Максим Акимов пояснил, что такие атаки часто ведут к потере доступа к аккаунтам, заражению компьютеров и использованию их для проникновения в IT-инфраструктуру компаний. Специалисты Innostage подсчитали, что успешность таких мошеннических кампаний достигает 20%, что означает, что одна из пяти атак FakeBoss может привести к утечке данных или инфицированию системы.

Акимов подчеркнул, что для защиты от подобных атак необходимо повышать осведомлённость сотрудников о кибербезопасности, использовать двухфакторную аутентификацию и поддерживать постоянный мониторинг активности в корпоративных сетях.