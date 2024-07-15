Россиян предупредили о мошенниках в домовых чатах

Мошенники начали использовать чаты жильцов многоквартирных домов для организации различных схем выманивания денег. Они представляются соседями и предлагают продажу парковочных мест или услуги ремонта квартир, требуя предоплату, после чего исчезают.

Также злоумышленники могут предлагать выгодные сделки на строительные материалы, технику или мебель по сниженным ценам, которые значительно ниже рыночных. Они также могут использовать тему благотворительности, обманывая людей с просьбами перевести деньги на помощь больным детям, бездомным животным или пожилым людям, часто сопровождая свои обращения фотографиями, не соответствующими реальности.

Чтобы избежать попадания в ловушку мошенников, важно не торопиться с принятием решений. Всегда требуйте личную встречу, заключайте договоры на предоставляемые услуги и запрашивайте дополнительные документы и информацию для подтверждения легитимности предложений.