Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

С 25 июля начнётся сильная магнитная буря, которая продержится два дня. Самый интенсивный период придётся на вечер 25 июля.

Это событие вызвано семью слабыми вспышками на Солнце класса С. В результате, ожидается возмущение геомагнитного поля со степенью 2 балла днём, затем 3 балла, и после 18:00 по московскому времени будет сильный удар силой в 4 балла.

Магнитные бури — это сильные изменения в магнитном поле Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце. Они могут повлиять на спутники и другие технологии на Земле, а также на здоровье людей. Врачи рекомендуют во время таких бурь подготовить обезболивающие препараты, избегать кофе, сигарет, алкоголя и энергетических напитков, а также уделить больше внимания отдыху и перенести важные решения на более спокойный период.