Россиян предупредили о неожиданной смене первых симптомов коронавируса осенью

Об этом, ссылаясь на группу российских медиков, сообщила «Общественная служба новостей». Так, по словам главы профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрия Белякова, новый симптом коронавируса — это насморк. При этом инфекция начала развиваться ещё быстрее прежнего.

Если раньше пациенты сталкивались с пневмонией примерно на седьмой день, то сейчас это происходит уже на третьи сутки.

По словам специалистов, ещё одной проблемой является то, что люди очень часто «опаздывают» с обращением к врачам. А всё из-за того, что сейчас коронавирус в самом начале похож на обыкновенный грипп или ОРВИ.

Ещё к изменениям протекания болезни можно причислить потерю слуха и головокружение. Причиной появления данных симптомов врачи связывают с поражением центральной нервной системы инфекцией.