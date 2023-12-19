Россиян предупредили о новой мошеннической схеме на маркетплейсах

В России пользователи онлайн-магазинов стали целью мошенников, предлагающих заработать на написании поддельных отзывов о товарах. Эксперты выявили сеть Telegram-каналов, предлагающих заработок за оставление положительных комментариев. Каналы направляют пользователей на Telegram-боты, которые инструктируют, как писать отзывы на разных площадках, включая маркетплейсы OZON и Wildberries. После размещения отзывов и предоставления скриншотов об оплате, мошенники временно списывают средства с карты пользователя.

Эта мошенническая схема представляет серьёзную угрозу для тех, кто ищет лёгкий заработок в интернете. Многие пользователи, надеясь на дополнительный доход, становятся жертвами мошенников. Важно быть осторожными и избегать участия в подобных схемах, чтобы избежать финансовых потерь. Эксперты рекомендуют быть внимательными к подобным предложениям, чтобы не попасть на крючок злоумышленников.