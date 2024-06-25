Россиян предупредили о новой мошеннической схеме на маркетплейсах

В России стали чаще встречаться случаи мошенничества на онлайн-платформах, где злоумышленники взламывают аккаунты пользователей и делают заказы у поддельных продавцов. Это новое направление атак позволяет преступникам несанкционированно списывать деньги с карт, привязанных к учётным записям пользователей, что создаёт серьёзные финансовые угрозы для любителей интернет-шопинга.

Согласно отчётам СМИ, мошенники применяют разнообразные методы для доступа к личным профилям пользователей. Один из наиболее распространённых способов — это использование украденных логинов и паролей, включая данные, которые попали в сеть. Часто злоумышленники используют базы данных с украденными данными для взлома аккаунтов на различных сайтах.

Через взломанные аккаунты мошенники делают покупки у поддельных продавцов, например, у фирм-однодневок, оплата которых происходит с карт, привязанных к учётной записи. Таким образом, деньги поступают непосредственно в руки преступников. Если пользователь замечает в своём аккаунте непонятные заказы, необходимо сразу обращаться в службу поддержки для проверки поставщика и возмещения ущерба.

Эксперты подчёркивают, что активация двухфакторной аутентификации является одним из самых эффективных способов защиты аккаунтов. Этот метод требует ввода дополнительного кода, отправляемого на мобильный телефон пользователя, что значительно усложняет доступ к учётной записи для злоумышленников. Рекомендуется также использовать отдельную карту для онлайн-покупок, которую можно пополнять только на необходимую сумму перед каждой транзакцией, чтобы уменьшить потенциальные потери в случае взлома основного аккаунта.