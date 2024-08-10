Россиян предупредили о новой схеме киберпреступников

Мошенники в России запустили новую схему обмана, создавая групповые чаты в мессенджерах с фейковыми аккаунтами руководителей. В таких чатах злоумышленники утверждают, что в компании проводится проверка и просят участников ожидать звонка от правоохранительных органов, сообщил Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского».

По словам Голованова, после того, как реальных сотрудников добавляют в такой чат, мошенники могут начать требовать переводы денег на подставные счета, оформить кредиты на имя жертвы или установить вредоносное ПО. Жертвы могут также быть вынуждены делиться экраном или выполнять другие подозрительные действия.

Эксперт предупреждает, что этот вид мошенничества особенно опасен, так как злоумышленники создают иллюзию, что общаются с коллегами, и могут поддерживать диалог от имени нескольких фейковых аккаунтов. Чтобы не попасть в ловушку, Голованов советует проверять информацию через другие каналы связи, например, позвонить на рабочий телефон, а не полагаться на сообщения из мессенджеров.