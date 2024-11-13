Россиян предупредили о новой схеме киберпреступников

Банк ВТБ сообщил о новой схеме мошенничества, направленной на доступ к аккаунтам россиян на госпорталах. По словам представителей банка, аферисты притворяются сотрудниками госорганов, звонят с неизвестных номеров и сообщают о заказном письме, якобы от налоговой службы. Они предлагают жертве выбрать способ получения уведомления — электронный или бумажный, а затем запрашивают проверочный код, якобы для оформления заявки.

Когда человек получает сообщение от госпорталов с кодом восстановления доступа к аккаунту, многие начинают сомневаться и прерывают разговор. Однако мошенники перезванивают и представляются службой поддержки, уверяя, что предыдущий звонок был от злоумышленников. Под предлогом восстановления доступа они просят назвать код, и под давлением жертва соглашается, не осознавая, что предоставляет преступникам доступ к своей учётной записи.

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов подчеркнул, что количество таких атак, сочетающих методы социальной инженерии и взлом аккаунтов, уже составляет около 30% от всех подобных случаев. ВТБ особенно предупреждает о бдительности в период налоговой активности и напоминает: не сообщать коды и личные данные посторонним.