Россиян предупредили о новой схеме краж аккаунтов в Telegram

Мошенники запустили новую схему кражи аккаунтов в Telegram. Они используют номер телефона жертвы, чтобы отправить ей десятки запросов на получение кода подтверждения для входа. Затем, под видом повышения безопасности, они предлагают жертве перейти по ссылке, якобы для защиты аккаунта, через фейковый аккаунт Telegram Security Messenger.

По данным экспертов, такие сообщения часто содержат много ссылок и выглядят довольно грубо. Мошенники рассылают их, чтобы создать впечатление официальности, хотя на самом деле используются не проверенные аккаунты и дешёвые приёмы. В таких сообщениях может быть около 30 запросов кода, и они пытаются убедить жертву нажать на ссылку, чтобы якобы повысить безопасность своего аккаунта.

Эксперты предупреждают, что такая схема может привести к угону аккаунта и даже к краже денег у контактов жертвы. Мошенники могут использовать украденные аккаунты для оформления займов, незаконной деятельности или обмана. Чтобы защититься, нужно включить двухфакторную аутентификацию, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять официальные ресурсы. Также рекомендуется использовать антивирусные программы и следить за безопасностью почты и аккаунтов.