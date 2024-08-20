Россиян предупредили о новой схеме краж учётных записей в Telegram

Мошенники разработали новую схему для кражи аккаунтов в Telegram. Как рассказала куратор платформы «Мошеловка» от Народного фронта Алла Храпунова, злоумышленники сначала отправляют пользователю множество запросов на получение кода подтверждения входа в приложение. Затем, они используют поддельный аккаунт Telegram Security Messenger и предлагают жертве перейти по ссылке, чтобы якобы повысить безопасность учётной записи и предотвратить её удаление.

Храпунова предупреждает, что переходить по таким ссылкам опасно, поскольку они могут содержать вирусы. Эксперт настоятельно рекомендует проверять ссылки с помощью специальных сервисов, чтобы избежать заражения устройства и кражи данных. Она подчёркивает важность быть бдительным и не поддаваться на уловки мошенников, чтобы не стать жертвой киберпреступников.