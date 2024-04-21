Россиян предупредили о новой схеме мошенников с приложениями банков

Мошенники стали использовать новую тактику для обмана людей через телефонные звонки. Они выдают себя за сотрудников банков и убеждают жертв скачать специальное приложение. Эксперт по информационной безопасности Андрей Шабалин предупреждает о рисках, связанных с этой схемой.

По его словам, приложения российских банков часто недоступны для законного скачивания. Мошенники предлагают альтернативные методы загрузки, используя учётные записи для iOS или сторонние источники для Android.

Мошенники часто обращаются к известным пользователям с предложением обновить или скачать новую версию приложения. Однако эксперт подчёркивает, что банки редко обращаются к клиентам таким образом, поэтому следует быть бдительным и не доверять подобным предложениям.