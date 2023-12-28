Россиян предупредили о новой схеме мошенников с угрозой слива личных данных

Компания «Лаборатория Касперского» обнаружила масштабную мошенническую кампанию, где злоумышленники угрожают отправить интимные видео близким жертв, используя конфиденциальные данные, такие как имена, номера телефонов и адреса электронной почты. Эксперты предупреждают, что мошенники получили эти сведения из различных утечек баз данных. Само письмо содержит угрозы о взломе устройства, но видео не предоставляется. Злоумышленники требуют выкуп в размере $700 в биткойнах и устанавливают крайний срок в 48 часов.

Эту новую схему мошенничества описал Андрей Ковтун, руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского». В письмах мошенники утверждают, что они имеют полный доступ к устройству, включая камеру и микрофон, и угрожают записью видео и мониторингом активности на сайтах. Эксперты подчёркивают, что такие схемы шантажа интимными материалами существуют давно, и советуют быть осторожными и использовать настройки фильтрации спама в электронной почте.