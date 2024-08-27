Россиян предупредили о новой схеме мошенников Telegram

Мошенники придумали новый способ обмана пользователей, используя новости об аресте Павла Дурова. Они предлагают владельцам аккаунтов в Telegram перенести свои данные на якобы более безопасный ресурс. Злоумышленники притворяются службой поддержки и убеждают пользователей в необходимости «сохранить личные данные», отправляя им ссылку для ввода данных аккаунта.

Попавшись на эту уловку, пользователи теряют контроль над своим аккаунтом, а мошенники получают доступ ко всем перепискам, фотографиям и файлам в мессенджере. Эксперты настоятельно рекомендуют не вводить свои данные на подозрительных сайтах и внимательно относиться к любым сообщениям, поступающим от неизвестных источников.

Для защиты своих данных специалисты советуют удалить из мессенджера всю чувствительную информацию и проявлять повышенную осторожность в общении с незнакомыми людьми. Также стоит помнить, что служба поддержки Telegram никогда не будет просить у вас пароли или другие личные данные.