Россиян предупредили о новой схеме взлома страниц "ВКонтакте"

Отмечается, что сама атака осуществляется для кражи пароля пользователя с последующим взломом его страницы и эксплуатацией ее для отправки спама и мошенничества. Заподозрить атаку на профиль можно получив сообщение со следующим содержанием: “архив на все ваши переписки будет создан через 24 часа и отправлен на почту XXX". Причем, в сообщении указывается не почта пользователя. Для отмены якобы архивации диалогов злоумышленники рекомендуют войти в аккаунт и поменять пароль, перейдя по определенной ссылке.

”Только вот ссылка эта, ведущая каждый раз на разные сайты, имеющие vk в названии, фишинговая, хотя по форме она очень похожа на настоящую: дизайн фишингового ресурса максимально похож на сайт соцсети”, — предупредили специалисты Роскачества. При вводе пароля в графе фейкового сайта мошенники получают доступ к странице.