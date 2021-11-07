Россиян предупредили о новом кожном симптоме COVID-19

Российские эксперты «Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии» заявили об открытии свежего кожного признака заражения. Проявляется симптом в виде покраснения кончиков пальцев рук и ног, напоминая обморожение.

Назвать новый признак решили «ковидными пальцами». По словам врачей, данный симптом входит в группу ангиитов — заболеваний, возникающих из-за иммунопатологического воспаления сосудов.

Отметим, что по последним данным специалистов, около 20% от общего числа заразившихся COVID-19 столкнулись с теми или иными кожными симптомами протекания болезни. В том числе речь может идти о различных высыпаниях, которые проявляются в любых местах тела — на животе, груди, спине, конечностях, лице, в ротовой полости и носоглотке.