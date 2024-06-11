Россиян предупредили о новых схемах мошенников в мессенджерах

Алла Храпунова, куратор платформы «Мошеловка», выявила, что мессенджеры стали главным инструментом мошенников, которые создают поддельные каналы публичных личностей и используют DDOS-атаки для взлома аккаунтов. Особенно распространены схемы похищения подписчиков известных блогеров, при этом создаются фейковые аккаунты, почти неотличимые от настоящих.

Мошенники обманывают пользователей, размещая в фейковых каналах призывы участвовать в вымышленных конкурсах или инвестировать в предполагаемые успешные проекты. Под влиянием доверия к блогерам, жертвы могут перечислить деньги или перейти по подозрительным ссылкам, не подозревая об обмане.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Храпунова рекомендует установить ограничения на включение в группы и присоединение к каналам только для пользователей из списка контактов. Она также обращает внимание на схемы, где мошенники представляются руководителями компаний и убеждают своих жертв отправить деньги.