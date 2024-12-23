Россиян предупредили о поддельных номерах техподдержки «Госуслуг»

Мошенники начали использовать новые схемы для кражи доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги», сообщили эксперты сервиса DLBI, который занимается анализом утечек данных и уязвимостей. Теперь злоумышленники создают поддельные справочные сайты с фейковыми номерами службы поддержки «Госуслуг» и продвигают их в топ поисковых систем. Основатель DLBI Ашот Оганесян отметил, что это дополнение к уже известным схемам социальной инженерии, включая кражу смс-кодов для смены пароля.

Ещё одна уловка — рассылка смс о попытках взлома аккаунта, где указаны поддельные номера техподдержки. Пользователи звонят на эти номера, думая, что обращаются в официальный сервис, и попадают на операторов мошеннических кол-центров. Эксперты предупреждают, что такая схема особенно опасна, так как жертвы уже уверены, что общаются с реальной службой поддержки, и без сомнений следуют инструкциям.

Оганесян добавил, что массовому использованию этих схем пока мешает сложность организации масштабных рассылок и продвижения фейковых сайтов. Однако, если тесты покажут эффективность, мошенники могут найти техническое решение. Специалисты советуют пользователям всегда сверять номера телефонов с официальным сайтом «Госуслуг» и не доверять информации из сторонних источников.