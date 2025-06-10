Россиян предупредили о поддельных сайтах по продаже билетов на концерты

С начала года эксперты BI.ZONE Brand Protection нашли свыше 50 мошеннических сайтов, которые выдают себя за площадки по продаже билетов на концерты и театральные шоу. Примечательно, что около пятой части этих фишинговых ресурсов появились всего за последние две недели мая. Такие сайты предлагают билеты по ценам от 2500 до 5500 рублей и могут приносить злоумышленникам десятки и даже сотни тысяч рублей еженедельно.

По словам руководителя BI.ZONE Brand Protection Дмитрия Кирюшкина, мошенники традиционно пользуются сезонными трендами и актуальными новостями, чтобы заманить людей. Летом, когда россияне чаще выбираются на мероприятия, они активизируют свои схемы, обещая скидки и акции на билеты. Это помогает обманщикам привлечь больше жертв и заработать на доверчивых пользователях.

Чтобы не попасться на уловки, стоит внимательно проверять адрес сайта, так как мошенники часто создают домены, очень похожие на настоящие, меняя лишь пару символов. Важно также обращать внимание на безопасность соединения и предупреждения браузера. Такие простые шаги помогут избежать потери денег и защитить себя от обмана в интернете.