Россиян предупредили о последствиях использования сервисов по переводу голоса в текст

Специалист отметил, что обработка голосового сообщения в таких сервисах осуществляется не на смартфоне пользователя, а на сервере предоставляющей эту услугу компании. Там же, к слову, и будут храниться данные. Для улучшения сервиса осуществляется процесс обучения системы, которая, в свою очередь, способна получить доступ к записям.

”С ними удобнее работать, чем с традиционным переводчиками, они бесплатны или стоят совсем недорого и, на первый взгляд, могут показаться безопаснее человеческой услуги, ведь человек в работе участие не принимает. Но здесь кроется большое заблуждение”, — поделился Мясоедов.

По словам специалиста, бесплатные для пользователя сервисы всегда используют альтернативную систему заработка. В качестве таких могут выступать и скрытые инструменты монетизации, например, интегрированные аналитики текста. Таким образом выявляются интересы пользователей, которые соединяются с их персональными данными и передаются третьим лицам.