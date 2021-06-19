Россиян предупредили о повышенных рисках инфаркта и инсульта летом

Слова врача приводит издание «АиФ». Согласно опубликованным данным, внешнее воздействие, вроде высокой температуры, существенно влияет на состояние сосудов. Несмотря на то, что приемлемой температурой обычно называют 18-24 градуса, стоит брать во внимание, что у каждого человека есть свои комфортные и привычные для организма условия. Так, к примеру, люди, проживающие в южных регионах плохо переносят перепады холодной температуры, в то время как северяне, наоборот, станут хуже себя чувствовать при внезапной жаре. Это, в свою очередь, чревато инфарктами и инсультами.

Также специалист сообщил о правилах использорвания кондиционера. По словам Беленкова, нужно сохранять разницу температуры на улице и в помещении в пределах 5-7 градусов.

Врач также предупредил дачников об опасности пропалывания грядок вниз головой.

“Я много лет твержу, как опасно пропалывать грядки вниз головой: если человек гипертоник, у него уже есть атеросклероз сосудов и может случиться инсульт”,— сообщил врач.