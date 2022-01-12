Россиян предупредили о правдоподобной схеме мошенников

Васенин описывает принцип работы подобной схемы так: сначала потерпевшему поступает телефонный звонок от банковского робота-помощника, который на самом деле создан мошенником. Далее робот сообщает о подозрительных операциях, совершаемых с вашим личным кабинетом, а затем просит подтвердить операции. В этот момент люди, конечно же, отказываются, что приводит к соединению с якобы сотрудником службы безопасности кредитной организации, который в ходе разговора пытается получить данные абонента.

“Вечерняя Москва” уточнила, что жертвой такой же схемы стала 32-летняя девушка, которая, не распознав обмана, выполнила все требования мошенников. Настолько, что даже взяла на себя кредит на сумму более двух млн рублей. На данный момент полиция ведет поиск подозреваемых.