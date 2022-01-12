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Россиян предупредили о правдоподобной схеме мошенников

Из-за которой девушка взяла кредит на 2 млн рублей
Начальник УИиОС ГУ МВД РФ Владимир Васенин сообщил, что россияне все чаще начали сталкиваться с продвинутой схемой мошенничества, при которой используются специальные голосовые роботы.
Россиян предупредили о правдоподобной схеме мошенников

Васенин описывает принцип работы подобной схемы так: сначала потерпевшему поступает телефонный звонок от банковского робота-помощника, который на самом деле создан мошенником. Далее робот сообщает о подозрительных операциях, совершаемых с вашим личным кабинетом, а затем просит подтвердить операции. В этот момент люди, конечно же, отказываются, что приводит к соединению с якобы сотрудником службы безопасности кредитной организации, который в ходе разговора пытается получить данные абонента.

“Вечерняя Москва” уточнила, что жертвой такой же схемы стала 32-летняя девушка, которая, не распознав обмана, выполнила все требования мошенников. Настолько, что даже взяла на себя кредит на сумму более двух млн рублей. На данный момент полиция ведет поиск подозреваемых.

Источник: “Вечерняя Москва”
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