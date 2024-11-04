Россиян предупредили о приближении магнитных бурь

Прогнозировать магнитные бури на длительный срок пока невозможно, считает Сергей Богачёв из Института космических исследований РАН. По его словам, с уверенностью можно говорить лишь о трёхдневном прогнозе, и на ближайшие понедельник, вторник и среду серьёзных геомагнитных штормов не ожидается.

Однако, в понедельник учёные Института прикладной геофизики зафиксировали девять вспышек класса M. Самая мощная из них, класса M5.6, была зарегистрирована в понедельник вечером и длилась 20 минут. Поэтому уже во второй половине недели вероятность вспышек возрастёт, поскольку солнечная активность в целом остаётся высокой, добавил специалист, отметив, что Земля постепенно приближается к солнечному максимуму.

Недавний рост солнечной активности может привести к новым вспышкам и выбросам плазмы, влияющим на магнитные поля Земли. В ИКИ РАН подчеркнули, что активность Солнца хоть и изменчива, но демонстрирует тенденцию к росту. Учёный отметил, что в целом магнитная обстановка остаётся нестабильной, а пик солнечной активности ещё впереди. Несмотря на временные спады, общая тенденция к повышению активности сохраняется, и это требует внимания, особенно на фоне недавних вспышек.