Россиян предупредили о радиационных бурях

Малые и средние радиационные бури на Земле продолжатся в субботу, 8 июня, после мощных солнечных вспышек. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ). Бури уровня S1 начались ночью 8 июня, а более сильные, уровня S2, начались с 5 утра после вспышки M9.7.

В институте ожидают, что малые и умеренные штормы (S1-S2) будут продолжаться до конца дня 8 июня по Гринвичу. Ранее центр мониторинга космической погоды, ИПГ, сообщил, что за последние 24 часа магнитное поле Земли и потоки протонов были умеренно возмущены. Также фиксировалось влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли.

7 июня учёные зафиксировали умеренную магнитную бурю уровня G2. Этот уровень может вызвать проблемы в энергетических системах и перебои в радионавигации. Полярные сияния могут наблюдаться на широтах до 50 градусов.