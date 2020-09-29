Наука и технологии
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Россиян предупредили о рисках использования "умных" часов
Необходимо регулярно обновлять ПО, чтобы не допустить утечки личных данных
В России растет популярность “умных” часов, которые, в свою очередь, являются IoT-устройствами (интернет вещей). Это говорит о том, что при их взломе хакеры могут быть обеспечены рядом персональных данных пользователей, вплоть до местонахождения.
Предупредил россиян о рисках использования “умных” часов ведущий менеджер по продвижению Crosstech Solutions Group Ильяс Киреев. Эксперт отметил, что ключевым недостатком IoT-устройств можно назвать слабые механизмы безопасности. Кроме того, маленький жизненный цикл продукта накладывает проблему редкого обновления систем безопасности.
Отмечается, что утечка данных может происходить как посредством интернета, так и Bluetooth. “Дыры” в безопасности Bluetooth могут позволить злоумышленникам выполнить на гаджете произвольный вредоносный код, заполучив тем самым полный контроль над его системой.
Если отдельно данные о местоположении, звонках и других операциях относительно безопасны, то при их совмещении злоумышленник может узнать ПИН-код от вашей карты, пароли, ваш распорядок дня и многое другое, что даст ему полный контроль над всеми вашими операциями. Например, если производитель смарт-часов использует для хранения и обработки данных централизованные системы, то одной атаки достаточно, чтобы получить все данные покупателей.
Киреев порекомендовал отслеживать и регулярно обновлять прошивку “умных” часов, а также ограничить передачу с их помощью персональных данных.