Россиян предупредили о рисках использования "умных" часов

Предупредил россиян о рисках использования “умных” часов ведущий менеджер по продвижению Crosstech Solutions Group Ильяс Киреев. Эксперт отметил, что ключевым недостатком IoT-устройств можно назвать слабые механизмы безопасности. Кроме того, маленький жизненный цикл продукта накладывает проблему редкого обновления систем безопасности.

Отмечается, что утечка данных может происходить как посредством интернета, так и Bluetooth. “Дыры” в безопасности Bluetooth могут позволить злоумышленникам выполнить на гаджете произвольный вредоносный код, заполучив тем самым полный контроль над его системой.