Россиян предупредили о риске воровства данных через скриншоты смартфона

Так, эксперт сообщил, что именно благодаря скриншотам зачастую и происходят утечки данных. Он отметил, что еще более очевидным этом стало после того, как компании начали переходит на удаленный режим работы ввиду пандемии коронавируса.

“Сотрудники стали больше коммуницировать в онлайне, в том числе и электронный документооборот перешел на новый уровень. Сотрудники, чтобы посоветоваться с коллегами, начали делать скриншоты и пересылать их в открытых мессенджерах”, — рассказал Шерман, добавив, что такое поведение влечет за собой риски воровства данных.

Избежать этого можно путем заключения с сотрудниками соглашения о том, что все конфиденциальные данные должны пересылаться лишь с помощью защищенных программ.