Россиян предупредили о росте числа мошенничеств в популярном сервисе поиска попутчиков BlaBlaCar

Россиян предупредили о росте числа мошенничеств в популярном сервисе поиска попутчиков BlaBlaCarРаботают они по одной из двух распространённых схем
Пострадавшие рассказали, что злоумышленники связались с ними под видом водителей сервиса. Мошенники предлагали им оплатить билет на стороннем сервисе, который, якобы, принадлежит BlaBlaCar.
После брони нам пришло SMS якобы от BlaBlaCar, что следует оплатить билет, и женщина, с которой мы хотели ехать, начала терроризировать меня в мессенджере: писать, что нужно сделать это как можно быстрее, иначе бронь слетит <...> Сотрудница, которая нас обслуживала, сказала, что такие виды мошенничества сейчас распространены и у ее знакомой так списали около 100 тыс рублей.
На данный момент у злоумышленников есть два основных сценария для обмана пользователей. Первый — убедить пассажира внести предоплату за поездку и самоустраниться. Второй — отправить его на фишинговый сайт, с помощью которого можно получить данные банковской карты, после чего списать с неё все деньги.