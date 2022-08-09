Россиян предупредили о росте числа мошенничеств в популярном сервисе поиска попутчиков BlaBlaCar

После брони нам пришло SMS якобы от BlaBlaCar, что следует оплатить билет, и женщина, с которой мы хотели ехать, начала терроризировать меня в мессенджере: писать, что нужно сделать это как можно быстрее, иначе бронь слетит <...> Сотрудница, которая нас обслуживала, сказала, что такие виды мошенничества сейчас распространены и у ее знакомой так списали около 100 тыс рублей.