Россиян предупредили о розыгрышах-ловушках в Telegram

В Telegram участились случаи поддельных розыгрышей, через которые мошенники собирают личные данные пользователей. Об этом предупредила маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина. Она отметила, что аферисты пользуются популярностью новогодних акций от известных брендов, создавая фальшивые аккаунты и заманивая людей обещаниями призов.

По словам эксперта, мошенники чаще всего нацеливаются на доступ к личным кабинетам и данные банковских карт. Для этого они под видом розыгрышей требуют от пользователей вводить персональные данные или даже отправлять небольшие суммы денег. Такой подход позволяет аферистам не только получить информацию, но и завладеть средствами доверчивых участников.

Бастрыкина подчеркнула, что настоящие компании никогда не требуют персональную информацию для участия в акциях. Она призвала пользователей быть внимательными, проверять официальность аккаунтов и избегать передачи данных в подозрительных чатах.