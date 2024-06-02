Россиян предупредили о самых частых схемах обмана детей в интернете

Самым популярным способом обмана детей в российском интернете является обещание выигрыша в соцсетях или в онлайн-играх. Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский утверждает, что мошенники отправляют детям сообщения о выигрыше и просят данные кредитной карты для перевода денег или «таможенного сбора».

Второй по популярности способ обмана — предложения о заработке онлайн, требующие данных карты и плату. Эта схема действует уже довольно долго и не ограничивается только детьми. Музалевский советует использовать «родительский контроль» и обучение кибербезопасности, чтобы защитить детей от мошенников.

Коммерческий директор Servicepipe Даниил Щербаков предлагает родителям внимательней следить за активностью детей в интернете, чтобы предотвратить их попытки стать хакерами. Он предостерегает, что даже базовые знания программирования могут привести к серьёзным последствиям, включая уголовную ответственность.