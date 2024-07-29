Россиян предупредили о важности тщательной очистки смартфона перед продажей

Исследование «Лаборатории Касперского» показало, что многие россияне, продавая свои старые гаджеты, оставляют в них личную или даже корпоративную информацию. 41% покупателей подержанных устройств на таких сайтах, как «Авито», обнаруживали данные от предыдущих владельцев.

По словам Дмитрия Кирюшкина из BI.ZONE Brand Protection, такие оставленные аккаунты могут стать настоящим источником проблем. Злоумышленники могут использовать эти аккаунты для рассылки сообщений с просьбой перевести деньги на счета мошенников, маскируясь под бывшего владельца устройства.

Наиболее часто остаются личные данные, вроде фотографий или заметок, потому что многие забывают выйти из своих аккаунтов перед продажей. Эти данные могут привлечь мошенников, которые пытаются обмануть знакомых прежних владельцев, используя их учётные записи.