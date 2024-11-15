Россиян предупредили о вирусах в поддельных приложениях для доставки

Россиян предупредили о вирусах в поддельных приложениях для доставкиКоторые распроняются в социальных сетях
Мошенники нашли новый способ обмана россиян, обещая бесплатную бытовую технику. Злоумышленники предлагают доставить вещи курьером, но просят установить специальное приложение для отслеживания посылки. На деле это приложение оказывается вредоносным и позволяет мошенникам получить доступ к личным данным и банковским счетам жертвы, пояснил эксперт по безопасности из RTM Group Евгений Царёв.
По словам Царёва, мошенники нередко размещают такие предложения в домовых чатах и популярных группах вроде «Отдам даром». Люди доверяют информации из таких источников, поэтому легко соглашаются установить приложение. Эти вредоносные файлы могут получать доступ к СМС-сообщениям, фото и другим личным данным, что открывает мошенникам возможности для контроля устройства.
Царёв советует скачивать приложения только из проверенных источников, как Google Play, Apple Store и Rustore, чтобы снизить риск заражения вредоносным ПО. Он также отметил, что хотя банковские приложения хорошо защищены, доступ к СМС может угрожать безопасности, поскольку некоторые банки используют СМС для входа в аккаунт.