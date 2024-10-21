Россиян предупредили о вирусе в Telegram, замаскированном под фото

Россиян предупредили о вирусе в Telegram, замаскированном под фотоЭксперты порекомендовали внимательно смотреть на тип файла, который вам присылают
Мошенники активизировались в Telegram, распространяя вредоносное программное обеспечение, замаскированное под фотографии. Об этом сообщило МВД России, добавив, что такие сообщения представляют реальную угрозу для пользователей.
В ведомстве опубликовали пример сообщения от незнакомца с вопросом: «Привет, это ты на фото?» В сообщение прикреплён файл размером 9,3 МБ с расширением .apk, которое на самом деле не может быть у фотографии. Как пояснили в МВД, такое расширение характерно именно для вредоносных программ, и скачивать такие файлы ни в коем случае нельзя.
Правоохранительные органы призывают пользователей быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников. Если вы получили подобное сообщение, лучше всего просто игнорировать его и не загружать подозрительные файлы, чтобы защитить свои устройства от потенциальных угроз.