Россиян предупредили о вирусе в Telegram, замаскированном под фото

Мошенники активизировались в Telegram, распространяя вредоносное программное обеспечение, замаскированное под фотографии. Об этом сообщило МВД России, добавив, что такие сообщения представляют реальную угрозу для пользователей.

В ведомстве опубликовали пример сообщения от незнакомца с вопросом: «Привет, это ты на фото?» В сообщение прикреплён файл размером 9,3 МБ с расширением .apk, которое на самом деле не может быть у фотографии. Как пояснили в МВД, такое расширение характерно именно для вредоносных программ, и скачивать такие файлы ни в коем случае нельзя.

Правоохранительные органы призывают пользователей быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников. Если вы получили подобное сообщение, лучше всего просто игнорировать его и не загружать подозрительные файлы, чтобы защитить свои устройства от потенциальных угроз.