Россиян предупредили о воровстве паролей во время видеоконференций

Карданов сообщил о недавнем открытии специалистов из Техасского университета, которые обнаружили специальный алгоритм, способный распознавать текст по движениям рук при включенной камере. Для того, чтобы избежать кражи паролей перед видеосвязью необходимо заблаговременно скрыть важную информацию из поля зрения камеры. Эксперт отметил, что риск определения набираемого текста зависит от части руки, попадающей в поле зрения камеры.

”Чтобы обезопасить себя, лучше воздержаться от ввода паролей во время проведения видеозвонков или полностью исключить попадание рук в камеру. Кроме того, во время видеоконференций не стоит демонстрировать интерьер или любую другую информацию, которую злоумышленники потенциально могут использовать”, - посоветовал Карданов.