Россиян предупредили о возможности кражи денег через голосовых помощников

Сперва мошенники создают сайт-дублер, напоминающий сайт банка. Иногда в интернет публикуют рекламный баннеры с номерами подставного банка. Так, если обычные пользователи смогли бы распознать подделку, то голосовые помощники сделать этого не способны.

”Голосовой помощник же не различает, кто и что конкретно рекламирует. Для него призывом к действию являются такие признаки как название банка, нахождение рекламы в топе, контакты. И когда произносится "Алиса, соедини меня с таким-то банком", набор номера порой осуществляется по найденному голосовым помощником телефону с сайта-копии банка”, — предупредила Сулим.

Для избежания краж денег данным способом специалист порекомендовала не прибегать к помощи голосовых ассистентов в финансовых вопросах.