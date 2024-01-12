Россиян предупредили о возможности мошенничества с помощью голосовых помощников

Липов объяснил подобные опасения тем, что голосовые ассистенты могут выполнять не только стандартные команды вроде включения будильника или установки напоминаний, но также способны по команде перевести деньги. Обычно голосовые помощники защищены от мошенников, но скамеры всё же могут подключаться к таким устройствам с помощью специального оборудования или софта для записи голоса и используемых команд.

Поэтому эксперт отметил, что при использовании «умных» колонок нужно проявлять осторожность. «Мошенники могут использовать специальное оборудование или программное обеспечение для прослушивания этих команд. После того как мошенник узнает, какие команды вы обычно используете, он может подделать ваш голос или использовать другие методы, чтобы заставить ваш голосовой помощник выполнить мошеннические действия», — рассказал Липов.