Россиян предупредили о возможности заболеть «чёрной плесенью» в России

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Россиян предупредили о возможности заболеть «чёрной плесенью» в РоссииТак что будьте внимательны, если вы в зоне риска
Чёрная плесень — инфекция, характерная для климата с высокими температурами и очень высокой влажностью. Но несмотря на это, ею можно заболеть и в России.
По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, для этого достаточно «соблюсти» ряд условий.
Она чёрная плесень может развиться и в наших условиях при тяжёлых иммуносупрессивных состояниях, а также безграмотном применении лекарственных препаратов.
Александр Горелов
При этом специалист отметил, что заболевание развивается преимущественно у тех, кто страдает сахарным диабетом и при тяжёлых иммунодефицитных состояниях. В зоне риска также находятся люди, интенсивно и неправильно использующие антибактериальные и гормональные препараты.
Напомним, что ранее об опасности этой болезни уже высказывался бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.
Источник: РИА Новости