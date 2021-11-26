Россиян предупредили о возможности заболеть «чёрной плесенью» в России

При этом специалист отметил, что заболевание развивается преимущественно у тех, кто страдает сахарным диабетом и при тяжёлых иммунодефицитных состояниях. В зоне риска также находятся люди, интенсивно и неправильно использующие антибактериальные и гормональные препараты.

Напомним, что ранее об опасности этой болезни уже высказывался бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.