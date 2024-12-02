Россиян предупредили об «эпидемии» вируса SpyMax в WhatsApp*

В России растёт количество мошенничеств с установкой программ удалённого доступа на смартфоны через WhatsApp*, сообщил ВТБ. Специалисты уточнили, что злоумышленники используют вирус SpyMax, который позволяет получить контроль над устройством и личными данными жертвы. Жертвами часто становятся те, кто общается с мошенниками, представляющимися сотрудниками госструктур или коммерческих организаций, таких как ЖКХ, поликлиники или сервисы оплаты.

Схема обмана включает предложение перейти на видеозвонок в WhatsApp и включить демонстрацию экрана под предлогом устранения проблемы. Затем жертве предлагают скачать приложение, замаскированное под официальный сервис, но на самом деле это вирус. SpyMax блокирует экран смартфона, открывая доступ к банковским данным, личным кабинетам на госуслугах и другой конфиденциальной информации. Специалисты ВТБ подчёркивают, что реальная техподдержка никогда не просит показывать экран или устанавливать сторонние программы.

Эксперты советуют игнорировать подозрительные звонки и проверять информацию напрямую через официальный контакт организации. Вирус SpyMax также был замечен в атаке на пользователей Telegram летом 2024 года. Он распространялся через сайт, маскирующийся под портал Telegram, и выполнял функции трояна, включая кражу данных. Главный совет — не открывать ссылки и не устанавливать сомнительные приложения, чтобы защитить свои данные.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена