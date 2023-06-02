Россиян предупредили об ещё одной схеме интернет-мошенничества

Опытный эксперт по борьбе с мошенничеством, Алексей Сизов, предупреждает, что россияне могут столкнуться с новым видом обмана, связанным с использованием почтовых ящиков. По его словам, злоумышленники могут использовать QR-коды, которые все чаще появляются на рекламных объявлениях. Сканирование такого кода может привести к переходу на мошеннический сайт и потере денег.

Мошенники обычно действуют через сайты-клоны, социальные сети и мессенджеры, но эксперт не исключает возможности обнаружения мошеннической активности в обычных почтовых ящиках. Они могут размещать объявления с QR-кодами, которые потом люди сканируют. Это может привести к переходу на сайт злоумышленников и финансовым потерям.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Алексей Сизов рекомендует внимательно анализировать информацию в рекламных объявлениях и только после этого сканировать QR-код. Он также предупреждает, что если предложение выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, есть скрытые нюансы или это мошенничество. Важно помнить, что не бывает супервыгодных условий за супернизкую цену.