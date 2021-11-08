Россиян предупредили об изменениях в симптомах COVID-19

По словам Натальи, больший процент пациентов с COVID-19 страдают от насморка и болей в горле. Что примечательно, потеря обоняния и вкуса отошли на второй план, отмечает специалист. Наталья уточнила, что в 30-50 процентах случаев в начале болезни начали встречаться диарея и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.



Профессор предупредила, что коронавирусная инфекция может размножаться в кишечнике заболевшего даже после полного выздоровления. К тому же, у некоторых ее можно найти даже спустя месяцы после заболевания.



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