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Россиян предупредили об опасности мяса с кровью

А также рыбы без достаточной термической обработки
Несмотря на то, что блюда из сырого мясо и рыбы очень распространены во многих кухнях мира, они могут крайне негативно сказаться на здоровье. Так, по словам врача высшей категории, кандидата биологических наук, врач патоморфолог, паразитолога Елены Чернышевой, мясо и рыба без достаточной термической обработки могут содержать в себе личинки, которые провоцируют развитие в организме человека гельминтов.

”Мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки. Средняя прожарка тоже небезопасна – вы не знаете, какое мясо пустили в расход. Особенно опасно мясо диких животных. Неизвестно, где его продают, есть ли там ветеринарный контроль. Если вы покупаете мясо на дороге или у своих знакомых, его надо варить долго и небольшими кусками”, - поделилась врач.

Чернышева также отметила, что достаточной температурной обработкой для мяса является варка не менее 1,5 часов, тогда как недостаточно проваренное мясо способствует развитию гельминтов. Кроме того, опасность представляет также соленая рыба без температурной обработки. Так, недостаточная промороженная рыба может являться носителем личинок, которые, в свою очередь, привозят к гельминтозу.

Автор: Лилик Ми