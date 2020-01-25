Россиян предупредили об опасности мяса с кровью

”Мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки. Средняя прожарка тоже небезопасна – вы не знаете, какое мясо пустили в расход. Особенно опасно мясо диких животных. Неизвестно, где его продают, есть ли там ветеринарный контроль. Если вы покупаете мясо на дороге или у своих знакомых, его надо варить долго и небольшими кусками”, - поделилась врач.

Чернышева также отметила, что достаточной температурной обработкой для мяса является варка не менее 1,5 часов, тогда как недостаточно проваренное мясо способствует развитию гельминтов. Кроме того, опасность представляет также соленая рыба без температурной обработки. Так, недостаточная промороженная рыба может являться носителем личинок, которые, в свою очередь, привозят к гельминтозу.