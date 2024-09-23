Россиян предупредили об опасности найденных на улице смартфонов

Недавно специалисты предупреждили, что найденный бесхозный смартфон может быть частью мошеннической схемы. Сергей Кузьменко, глава Центра цифровой экспертизы Роскачества, отметил, что владелец телефона мог намеренно подготовить устройство к потере, чтобы извлечь из этого выгоду. Каждый год фиксируется все больше случаев мошенничества, связанных со смартфонами, и это вызывает серьёзные опасения.

Кузьменко также подчеркнул, что «потерянные» телефоны могут содержать вирусы или вредоносные программы, которые способны нанести вред вашему устройству или даже украсть личные данные. Более того, злоумышленники могут использовать камеру или микрофон, чтобы следить за вами. Он добавил, что нередко злоумышленники угрожают тем, кто нашёл смартфон, обвиняя их в краже и требуя деньги.

Эксперт отметил, что найденный телефон может быть украден или использоваться в мошеннических схемах, связанных с денежными переводами. Прежде чем забрать такую находку себе, Кузьменко советует тщательно обдумать все риски. Сдать телефон в полицию — это самый безопасный вариант. Кроме того, эксперты напоминают, что, согласно законодательству, нашедший потерянную вещь обязан передать её владельцу или представителю помещения, где была найдена вещь. Присвоение найденного телефона может быть расценено как кража, а вот если владелец не объявится в течение шести месяцев, смартфон законно станет вашим.