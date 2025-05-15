Россиян предупредили об опасности пиратских приложений для ТВ-приставок

Пользователи пиратских приложений для просмотра фильмов и сериалов через ТВ-приставки рискуют столкнуться с вредоносным кодом, который может заразить всю систему. Юлий Шабалин, директор по продукту «Стингрей» компании AppSec Solutions, отметил, что особенно уязвимы недорогие Android-приставки, часто устанавливаемые с root-доступом. Это открывает злоумышленникам доступ ко всем процессам и утилитам устройства, увеличивая риск кражи данных и использования устройства в ботнет-сетях.

Специалисты компании исследовали приложения для онлайн-кинотеатров, телеканалов и игр. По словам эксперта, уровень уязвимостей в таких приложениях сопоставим с мобильными, но у них есть свои особенности. Например, через нелегальные приложения хакеры могут получить доступ к привязанным банковским картам или сделать устройство частью своей сети. Особенно это актуально для приложений, скачанных из неофициальных источников.

Риски возрастают, если ТВ-приставка интегрирована в систему умного дома. В этом случае злоумышленники могут использовать не только саму приставку, но и управлять другими устройствами в доме. Эксперты советуют устанавливать приложения только из проверенных источников и избегать использования root-доступа, чтобы защитить свои данные и устройства.