Россиян предупредили об опасности употребления больших рыб для здоровья

Мясников объяснил, что в больших рыбах с высокой вероятностью можно найти ртуть. Речь о хищных рыбах, в числе которых тунец и лососевые. В то же время, белый и желтый консервированный тунец был назван безопасным.

Врач порекомендовал россиянам выбирать рыбу небольшого размера. Он также отметил, что именно ей питается местное население на островах. В то же время, Мясников предупредил, что беременным женщинам не стоит увлекаться рыбой в большом количестве, а лучше ограничиться максимум двумя приемами этого продукта в неделю.

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