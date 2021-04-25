Наука и технологии
Сегодня в 10:25
Россиян предупредили об опасности употребления больших рыб для здоровья
Лучше отдавать предпочтения рыбе небольшого размера
Врач Александр Мясников предупредил россиян об опасности употребления больших рыб для здоровья. По словам специалиста, лучше отдавать предпочтение рыбам небольшого размера.
Мясников объяснил, что в больших рыбах с высокой вероятностью можно найти ртуть. Речь о хищных рыбах, в числе которых тунец и лососевые. В то же время, белый и желтый консервированный тунец был назван безопасным.
Врач порекомендовал россиянам выбирать рыбу небольшого размера. Он также отметил, что именно ей питается местное население на островах. В то же время, Мясников предупредил, что беременным женщинам не стоит увлекаться рыбой в большом количестве, а лучше ограничиться максимум двумя приемами этого продукта в неделю.
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