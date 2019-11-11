Россиян признали лучшими проектировщиками роботов

”Команды из Миасса и Москвы взяли золотую и серебряную медали "основной" категории в младшей подгруппе, в старшей первое место заняла команда из Мытищ. В соревнованиях студентов бронзовая медаль досталась команде из Владивостока. В старшей возрастной подгруппе "творческой" категории участники из Санкт-Петербурга завоевали серебро. Они разработали робота, помогающего в проведении уроков робототехники”, — говорится в официальном заявлении высшего учебного заведения.

Что интересно, в данном олимпиаде участвовало более 1,3 тыс человек из 71 страны мира. В свою Россию на данном мероприятии представляли 42 робототехника из таких городов как Казань, Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Иннополис, Магнитогорск и так далее. Сама сборная же была создана в рамках учебно-тренировочных сборов, проходивших под непосредственным руководством университета "Иннополис".