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Россиян признали лучшими проектировщиками роботов

Наши ребята смогли одолеть команды из практически из 70 стран
Пресс-служба университета "Иннополис" рассказала, что сборная России по робототехнике стала победителем в общекомандном зачете на всемирных соревнованиях по робототехнике World Robot Olympiad 2019. Мероприятие проходило с 8 по 10 ноября в городе Дьере, в Венгрии.

”Команды из Миасса и Москвы взяли золотую и серебряную медали "основной" категории в младшей подгруппе, в старшей первое место заняла команда из Мытищ. В соревнованиях студентов бронзовая медаль досталась команде из Владивостока. В старшей возрастной подгруппе "творческой" категории участники из Санкт-Петербурга завоевали серебро. Они разработали робота, помогающего в проведении уроков робототехники”, — говорится в официальном заявлении высшего учебного заведения.

Что интересно, в данном олимпиаде участвовало более 1,3 тыс человек из 71 страны мира. В свою Россию на данном мероприятии представляли 42 робототехника из таких городов как Казань, Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Иннополис, Магнитогорск и так далее. Сама сборная же была создана в рамках учебно-тренировочных сборов, проходивших под непосредственным руководством университета "Иннополис".