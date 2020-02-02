Россиян призвали не скупать в панике противовирусные средства

”По информации, представленной в территориальный орган департаментом здравоохранения города Москвы, дефицита нет. Территориальным органом совместно с департаментом здравоохранения Москвы и Министерством здравоохранения Московской области проводится мониторинг наличия в медицинских и аптечных организациях лекарственных средств, упомянутых в методических рекомендациях”, - сообщила Баландина.

Она также отметила, что при необходимости в первую очередь нужно обратиться к врачу для определения точного диагноза, а также для подбора наиболее эффективного средства.

Напомним, что ранее представители министерства здравоохранения опубликовали перечень лекарств, способных противодействовать коронавирусу. Так, в списке присутствуют такие препараты, как Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и рекомбинантный интерферон бета–1b.