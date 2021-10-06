Россиян призвали отказаться от использования биометрических данных

По словам специалиста, не стоит сдавать биометрические данные, поскольку это чревато их кражей.

“Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрию?” — поделилась Касперская.

Уязвимость этих данных заключается в том, что на данный момент еще нет возможности их защитить и верифицировать.