Россиян призвали отказаться от использования биометрических данных

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Россиян призвали отказаться от использования биометрических данныхИх практически гарантировано украдут
РИА Новости взяло интервью у президента группы InfoWatch Натальи Касперской, в рамках которого россиянам порекомендовали отказаться от от использования биометрических данных.
По словам специалиста, не стоит сдавать биометрические данные, поскольку это чревато их кражей.
“Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрию?” — поделилась Касперская.
Уязвимость этих данных заключается в том, что на данный момент еще нет возможности их защитить и верифицировать.