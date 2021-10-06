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Россиян призвали отказаться от использования биометрических данных

Их практически гарантировано украдут
РИА Новости взяло интервью у президента группы InfoWatch Натальи Касперской, в рамках которого россиянам порекомендовали отказаться от от использования биометрических данных.
Россиян призвали отказаться от использования биометрических данных

По словам специалиста, не стоит сдавать биометрические данные, поскольку это чревато их кражей.

Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрию?” — поделилась Касперская.

Уязвимость этих данных заключается в том, что на данный момент еще нет возможности их защитить и верифицировать.