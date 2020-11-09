Россиян призвали убираться дома каждый день для защиты от COVID-19

Представитель Роспотребнадзора отметила, что люди, которые часто оказываются в местах скопления других граждан подвержены высокому риску принести вирус в квартиру. Поэтому специалист посоветовала убираться дома каждый день, используя при это дезинфицирующие средства.

Отдельное внимание при уборке квартиры необходимо уделять прихожей, в которой важно обработать ручки дверей и ключи. Также эксперт порекомендовала держать флакон с антисептиком в прихожей, чтобы возвращаясь домой сразу же была возможность обработать руки.

Напомним, что за все время пандемии в России зафиксировано 1 796 132 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровело 1 335 141 человек, а умерло - 30 793. За последние сутки было выявлено 21 798 новых случаев инфицирования.