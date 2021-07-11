Россиян призвали забыть про “чипирование” вакциной от COVID-19

Так, по словам специалиста, вакцинация и носка масок способны защитить людей от заражения и побороть коронавирусную инфекцию нового типа. В то же время, о “чипировании” он призвал забыть.

“Вакцина помогает и маски помогают. Только надо дурь выбить про "5G", про "потепление", про "чипирование" и прочие вещи”, — отметил Нетесов в беседе с РИА Новости.

Также ученый РАН обратил внимание на то, что в мире уже было реализовано порядка 12 достаточно эффективных вакцин против COVID-19, ввиду чего для того, чтобы побороть коронавирус следует лишь производить необходимое число доз вакцин и вакцинировать население. В то же время, эта борьба не увенчается успехом без сознательности граждан.