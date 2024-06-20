Россиян успокоили: майские солнечные бури не повторятся в ближайшее время

Майская магнитная буря, самая мощная с 2005 года, не повторится в ближайшее время. На Солнце сейчас активная область, но она вдвое меньше той, что вызвала рекордную бурю. Об этом сообщил Сергей Язев, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН и профессор ИГУ.

В начале мая выбросы на Солнце привели к сильнейшей магнитной буре, достигшей уровня G5. Сейчас на Солнце активна область номер 13712 с множеством солнечных пятен, которые могут вызвать новые вспышки. Однако пока эта область не произвела сильных вспышек, только слабые и средние.

Наблюдаемая группа пятен находится в западной части солнечного диска, далеко от линии, соединяющей Солнце и Землю. Даже если сильная вспышка произойдёт, она лишь слегка заденет нашу планету. Поэтому вероятность повторения майских событий в таком же объёме мала, отметил Язев.